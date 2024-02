Jerome Boateng è della Salernitana: l'annuncio ufficiale

SALERNO - "Jerome Boateng is here", Jerome Boateng è qui. Ora è ufficiale: l'ex Bayern Monaco e Lione è un nuovo giocatore della Salernitana, che ha annunciato il difensore via social con un video speciale. Arriva da svincolato dopo un'ultima stagione, quella 2022-23, giocata con grandi difficoltà tra panchina e problemi fisici. Di fatto, è fermo da giugno scorso, ma è il colpo di Walter Sabatini per aiutare Pippo Inzaghi a centrare la salvezza. Domenica c'è Torino-Salernitana, chissà se Jerome potrà già sedere in panchina. I tifosi granata non vedono l'ora di ammirarlo in campo.