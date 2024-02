Il retroscena di Balotelli: "Salernitana? Sarei andato ma..."

Mario Balotelli era vicino al ritorno in Italia. Nell'ultimo giorno di calciomercato le voci di un suo possibile passaggio alla Salernitana si sono fatte particolarmente insistenti. E, stando a quanto rivalto da lui, non è stato un caso. Infatti l'ex Inter e Milan poteva indossare la maglia dei granata, ma alla fine non se n'è fatto più niente.