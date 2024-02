Konstantinos Manolas sarà domani a Salerno. È il colpo di coda di Walter Sabatini, che rinforza ulteriormente la difesa della Salernitana. Il trentaduenne centrale greco sosterrà venerdì le visite mediche e non sarà disponibile per il match con l’Empoli. Ma sarà in campo al Meazza contro l’Inter. Accordo fino a giugno. Manolas percepirà 500mila euro più bonus legati alle presenze. Sorpassato il Verona, che sembrava in vantaggio sul giocatore. Il carisma di Sabatini ha fatto la differenza.