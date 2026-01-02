Salernitana, si accende il mercato: il ds Faggiano punta tre colpi veri per Raffaele

Blitz di Daniele Faggiano, che ingaggia dal Crotone il centrale Filippo Berra (30), ex Benevento. La Salernitana sta ridisegnando la difesa. Dopo aver preso lo svincolato Gianluca Longobardi (22), ex Rimini, ed il centrale Matteo Arena (26) dall’Arezzo, ecco Berra. Le operazioni saranno ufficializzate oggi. Partono Paolo Frascatore (33), destinazione Guidonia, e Mauro Coppolaro (28), che passa all’Arezzo. Faggiano ha preso anche Giuseppe Carriero (28) dal Trapani per rinforzare il centrocampo. In partenza Ivan Varone (33), ma potrebbe cambiare casacca anche l’olandese Kees de Boer (25). Per quanto riguarda l’attacco la società di Iervolino sta seguendo più piste. Una porta a Cosimo Chiricò (34) del Casarano: il giocatore verrebbe, la società pugliese non vuole saperne. Attenzione anche per Davide Merola (25) del Pescara, che a sua volta segue de Boer.

Gli altri affari

Il tecnico Raffaele ha deciso di passare alla difesa a 4, utilizzando una sola punta centrale e due esterni offensivi. L'Arezzo con Coppolaro (28), prende anche l'attaccante esterno Alessandro Arena (25). Il Pontedera si assicura il difensore Luca Piana (31) dalla Cavese, già in passato in granata, nonchè, a titolo temporaneo, il centravanti Philip Yeboah (23) dal Monopoli e l'esterno d'attacco Francesco Dell'Aquila (21) dal Torino, ex Arezzo. Al Guidonia il difensore Paolo Frascatore (33) dalla Salernitana e avrà l'attaccante Ernesto Starita (29) dal Benevento: dalla società laziale il centrocampista Serafino Calzone (20) in prestito alla Scafatese (Serie D, gir. C), che ingaggia il difensore Emanuele Di Santo (20) dal Monopoli. Per il Latina del ds Luigi Condò (47) i centrocampisti Sonny D'Angelo (30) e Antonio De Cristofaro (25) dall'Avellino, più il mediano Iacopo Lipani (24), dall’Entella. La Casertana è a un passo dall'attaccante croato Karlo Butic (27) dell'FK Sarajevo, in B con Pordenone, Cosenza e Feralpisalò. Il Sorrento pensa al centrocampista Riccardo Palmieri (30) del Trapani. Il Perugia segue l'attaccante Alessio Nepi (25) del Giugliano. L'Ascoli e il Ravenna in corsa per il centrocampista Francesco Galuppini (32) del Mantova. Per il Casarano c'è il difensore centrale Stefano Negro (30) dal Trapani: dalla società salentina il difensore Milos Milicevic (19) in prestito all'Heraclea, nel girone H della Serie D, e il centrale difensivo Antonio Guastamacchia (30). Al Picerno Daniele Franco (31) ex Team Altamura e Federico Ricci (31) dal Crotone. Il Trapani sull’attaccante rumeno Bogdan Stauciuc (23) ex Fasano. Alla Dolomiti B. l'esterno di centrocampo Alberto Lattanzio (21) dalla Torres. L'attaccante Filippo De Paoli (23) va alla Clodiense (Serie D, Gir. C).