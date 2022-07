Sampdoria, idea Pjaca per l'attacco di Giampaolo

GENOVA - Si muove la Sampdoria che ha chiesto alla Juventus il croato Marko Pjaca, rientrato dal prestito al Torino. Per la zona offensiva c’è anche la candidatura di Aramu del Venezia che interessa anche all’Empoli. Per sostituire il portiere Falcone , diretto a Lecce, si lavora su Brignoli . Continua, intanto, la sfida con la salernitana per il centrocampista Rog . I campani incrociano i destini blucerchiati anche per l’attaccante Bonazzoli: il suo ritorno in granata è sempre più vicino e la Samp potrebbe tappare il buco con Guven Yalcin , attaccante turco svincolato dal Besiktas.