Calciomercato Sampdoria, dialoghi col Cagliari per Rog

GENOVA - Sono ore bollenti pure per la Sampdoria, con il direttore sportivo Daniele Faggiano impegnato su più tavoli. È stato definito l’accordo con il Napoli per il portiere Nikita Contini (26) e continuano i contatti con Gonzalo Villar (24), corteggiato anche dal Valencia, ma che in questa fase la Roma vuole cedere solo con la formula dell’obbligo di riscatto. Di pari passo proseguono i dialoghi con il Cagliari per Marko Rog (27), il quale ha chiesto di essere venduto a titolo definitivo. E invece Matteo Gabbia (22)? È virtualmente dei blucerchiati, il suo sì risale addirittura allo scorso gennaio, ma il via libera del Milan arriverà quando i rossoneri riusciranno a tesserare un altro difensore. Intanto è tutto confermato per Filip Djuricic (30), che è atteso dai doriani domani per le visite mediche e la firma sul contratto triennale, da circa 1,5 milioni di euro a stagione. Sul fronte uscite va monitorata, invece, la situazione di Mikkel Damsgaard (22): il danese, classe 2000, è finito nel mirino del Brentford.