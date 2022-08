Sampdoria, per la difesa Gabbia o Rugani: ecco Villar dalla Roma

GENOVA - La Sampdoria si muove sul mercato alla ricerca di un difensore. Il ds blucerchiato Daniele Faggiano è al lavoro per definire l'uscita di Jeison Murillo (stipendio da 1,6 milioni di euro). Risolta la questione dell'ex Inter, la Samp potrà accelerare nella trattativa con la Juventus per Daniele Rugani, con i doriano che possono coprire attualmente solo il 40% dell'alto ingaggio del bianconero (2,8 milioni di euro più bonus). L'alternativa è Matteo Gabbia, per il quale con il Milan c'è già un accordo di massima per un prestito secco. Intanto a centrocampo ecco Gonzalo Villar: il centrocampista spagnolo firmerà il contratto con i blucerchiato dopo le visite mediche. Arriva dalla Roma in prestito con diritto di riscatto sugli 8 milioni di euro. Ormai fatta per il danese Damsgaard al Brentford (14 milioni di euro più 6 di bonus alla Sampdoria). Colpo in prospettiva con l'ufficialità di Ivanovic dal Vojvodina.