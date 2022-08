Calciomercato Sampdoria, la priorità è Rugani

GENOVA - Come da programma ieri è stato annunciato l’ingaggio di Gonzalo Villar (24), neo calciatore della Sampdoria, con la formula del prestito e diritto di riscatto. È blucerchiato pure Nikita Contini (26), arriva dal Napoli e nella mattina di ieri ha svolto le visite mediche: sarà il vice di Emil Audero (25). La priorità si conferma così il difensore, con Daniele Rugani (28) sempre in cima alle preferenze del direttore sportivo Daniele Faggiano. Il bianconero è nel mirino anche del Verona, mentre l’Empoli si è defilato già da qualche giorno. Sono attese novità anche per Jeison Murillo (30): molto stimato dal tecnico Marco Giampaolo, il colombiano sta valutando le offerte ricevute dalla Spagna e dalla Turchia.