GENOVA - La Sampdoria non cambia priorità: Gregoire Defrel (31) è il preferito, Ignacio Pussetto (26) l’alternativa. Nelle prossime ore sbarcherà il centrocampista Harry Winks (26), che ha dato l’ok al trasferimento in prestito secco: domani le visite. E non è tutto. Perché i blucerchiati restano in contatto anche con la Juventus per Nicolò Fagioli (21), escluso dai convocati per la gara con la Roma per un affaticamento muscolare, e fuori dai piani di Allegri (55).