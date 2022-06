Calciomercato Sassuolo, per Scamacca sirene dalla Premier

SASSUOLO - Gianluca Scamacca ha una voglia matta di indossare la maglia di una big, dopo una stagione vissuta sotto i riflettori del calciomercato. In Serie A è apprezzato da Inter, Milan e Napoli ma attenzione a rilanci improvvisi da club europei e alle possibili novità da Londra, dove l’Arsenal è sulle sue tracce dallo scorso inverno. “Scamacca è tra le prime alternative al brasiliano Gabriel Jesus, che resta in assoluto il nostro primo obiettivo”: è uno degli ultimi messaggi arrivati ai dirigenti neroverdi, attivissimi in questa fase sul fronte attacco. Sì perché l’uscita della punta romana è indispensabile per sferrare l’assalto all’uruguaiano Agustin Alvarez (21) che il Sassuolo apprezza molto e valuta sui 10-12 milioni di euro.