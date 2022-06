Calciomercato Sassuolo, anche il Psg su Scamacca

SASSUOLO - Il mercato che sta per aprirsi porterà gli incastri sul fronte degli attaccanti. A partire dagli scenari internazionali, dove molto conterà il futuro di Gabriel Jesus. L’Arsenal, ad esempio, considera Gianluca Scamacca alternativo al brasiliano ma ora ha una rivale in più: il Psg. Sì perché dopo gli ennesimi tentennamenti di Hugo Ekitike (a un passo dal Newcastle), i parigini hanno deciso di informarsi su Scamacca. Lunedì Luis Campos, che si occuperà degli acquisti, era a Milano per conoscere costi e modalità dell’operazione. Il classe ‘99 risponde all’identikit tracciato dai francesi, ma non è l’unico della lista e senza l’uscita di Mauro Icardi, che proprio lunedì ha ribadito di avere ancora due anni di contratto, difficilmente a Parigi arriverà un altro 9.