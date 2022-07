Psg, non solo Scamacca: ecco gli altri obiettivi per l'attacco

Il Psg non si ferma a Gianluca Scamacca, attaccante della Nazionale, con cui anche ieri c'è stato un contatto. Sul taccuino del consulente di mercato Luis Campos figura pure un obiettivo complicatissimo, ovvero Robert Lewandowski. Il bomber polacco, in odore di trasloco, vuole il Barcellona ma il Psg ci proverà fino all'ultimo. "Abbiamo presentato un’offerta al Bayern, ora Robert ci deve aspettare” le parole in merito del presidente dei blaugrana, Joan Laporta. “Voglio aggiungere - ha specificato - che apprezzo lo sforzo che sta facendo il calciatore per venire qui”.