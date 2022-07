Scamacca al West Ham, è fatta: domani visite mediche e firma

SASSUOLO - Scamacca al West Ham, affare fatto. Il club inglese ha raggiunto l'accordo con il Sassuolo per il passaggio dell'attaccante italiano in Premier: al club emiliano andranno 36 milioni di euro + 6 di bonus, per un totale di 42 milioni, e il 10% da corrispondere al club emiliano in caso di futura rivendita. Domani è previsto l'arrivo di Scamacca a Londra per la firma sul contratto e le visite mediche.