SASSUOLO - Dopo la cessione di Giacomo Raspadori al Napoli, in casa Sasssuolo si stringerà per un calciatore che sentono di aver in pugno da diverso tempo: Armand Laurienté. L’attaccante esterno del Lorient è stato studiato e osservato da vicino più volte in questa stagione, per i dirigenti del club emiliano si tratta di un giocatore molto forte e con ampi margini di miglioramento.