Sampdoria, si insiste per Defrel: la posizione del Sassuolo

La Sampdoria ha una priorità che si chiama Gregoire Defrel. L'attaccante del Sassuolo è infatti la prima scelta del tecnico Marco Giampaolo, in pressing sulla sua società per un rinforzo offensivo in questi ultimi giorni di calciomercato. I neroverdi, però, non fanno sconti e chiedono circa 3 milioni di euro per liberare il giocatore, classe '91, che lo stesso Alessio Dionisi vorrebbe tenere ancora in rosa. Così, i blucerchiati restano in contatto anche con l'entourage di Pussetto, considerato l'alternativa al francese, e già sondato nei giorni scorsi. A proposito di attaccanti, oggi il Sassuolo ha accolto l'ala francese Laurienté . Al Lorient, ricordiamolo, circa 10 milioni di euro con bonus.