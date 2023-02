Dionisi rivela: "La Roma voleva Frattesi a gennaio, ma...."

SASSUOLO - "Ero convinto che sarebbe rimasto". A parlare è Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, e il giocatore in questione è Davide Frattesi, nel mirino della Roma nella finestra invernale del calciomercato: "Avevo parlato con la società - è il racconto di Dionisi ai microfoni di Dazn - erano stati abbastanza chiari. La Roma aveva già approfondito, ma la società mi ha rassicurato, So che se prendi certe decisioni puoi non puoi più farne a meno. Ero convinto che alla fine sarebbe rimasto". Ora l'obiettivo è "che sia continuo per tutte le partite - ha commentato Dionisi - Come prestazioni e atteggiamento sta crescendo, deve continuare a farlo. Si parla di assist e gol: un giocatore deve essere il più continuo possibile. Ero preoccupato in parte questa estate: ma chi è partito è stato sostituito bene, chi è arrivato sta facendo bene. Se trova continuità un giovane acquisisce consapevolezza e continua a crescere".