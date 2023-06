Sassuolo, Carnevali: "Frattesi? Nessuna offerta all'altezza"

Sassuolo, Carnevali: "Su Frattesi non solo Inter e Roma"

Il dirigente ha parlato così degli incontri in programma nel pomeriggio: "Oggi inizia il calciomercato e vedremo chi farà questo colpo da maestro. Incontreremo l'Inter, ma anche altre società perché sono previsti vari dirigenti di tutti i club. Vedremo, siamo all'inizio e difficilmente si potrà chiudere già oggi. Sul calciatore non ci sono solo Inter e Roma, ma al momento non ci soddisfa nessuna delle proposte arrivate. Il valore di Frattesi è maggiore rispetto a quanto ci è stato offerto. Come società siamo tranquilli perché abbiamo fatto delle cessioni nella scorsa stagione e quindi potremmo anche continuare con Frattesi se le cose rimanessero così".