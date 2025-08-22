Sassuolo, è fatta per Matic: i dettagli dell'accordo

È fatta per Nemanja Matic al Sassuolo. Colpo importante per l'ad Carnevali e per Fabio Grosso, alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Napoli di Antonio Conte. A partire dalla prossima settimana, il tecnico neroverde avrà a disposizione anche l'esperienza e la leadership dell'ex centrocampista della Roma. Definiti tutti i dettagli con l'entourage del ragazzo.