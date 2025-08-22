Sassuolo, è fatta per Matic: i dettagli dell'accordo

È fatta per Nemanja Matic al Sassuolo. Colpo importante per l'ad Carnevali e per Fabio Grosso, alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Napoli di Antonio Conte. A partire dalla prossima settimana, il tecnico neroverde avrà a disposizione anche l'esperienza e la leadership dell'ex centrocampista della Roma. Definiti tutti i dettagli con l'entourage del ragazzo.
Sassuolo, c'è l'accordo con Matic: visite mediche e firma nelle prossime ore
Nemanja Matic, classe '88, si appresta a diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Sassuolo. Dopo aver chiuso la parentesi con l'Olympique Lione in Ligue 1, il serbo ha scelto di fare ritorno in Italia, convinto dal progetto del club emiliano. Contratto annuale con opzione di rinnovo fino al 2027 per il giocatore, che arriva alla corte di Grosso a parametro zero. Per lui, lo scorso anno, un totale di 39 presenze, arricchite da un gol e un assist con la maglia dell'OL. In Serie A, invece, Matic vanta già 35 apparizioni, due reti e tre assist, messi a referto con i colori della Roma.