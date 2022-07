LA SPEZIA - Lo Spezia ha raggiunto l’intesa con la Fiorentina per il portiere Dragowski, che è stato valutato circa 4 milioni di euro. Il polacco è stato scelto come erede di Ivan Provedel destinato a vestire la maglia della Lazio. I liguri, intanto, hanno accolto Daniel Maldini con la formula del prestito. Ieri il figlio di Paolo ha salutato il tecnico Stefano Pioli e i suoi compagni di squadra: giocherà un anno in prestito alla corte di Luca Gotti.