Calciomercato Spezia, Colombini in prestito al Renate

LA SPEZIA - Tramite un comunicato apparso sul proprio sito, il Spezia ha annunciato "di aver ceduto all'AC Renate, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del difensore classe 2001 Lorenzo Colombini". Nato a Milano il 17 gennaio 2001, Colombini è un terzino sinistro cresciuto nel settore giovanile dell’Inter. Nelle ultime due stagioni ha militatoin Serie C, prima con la maglia del Novara (11 presenze nel campionato ’20/21), quindi con quella della Giana Erminio (27 presenze nell’ultimo campionato). "A Lorenzo - si legge sul sito del Renate - che resterà in nerazzurro fino al 30 giugno 2023, va il nostro caloroso benvenuto e un sentito in bocca al lupo per questa nuova esperienza in Lega Pro".