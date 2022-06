TORINO - Costa tanto e ha numerose richieste in Inghilterra. Ma Ivan Juric (46) si è comunque esposto per uno dei suoi pallini, ovvero Nikola Vlasic (24) del West Ham. La mezzala croata è nota agli operatori italiani per il lungo corteggiamento del Milan della scorsa estate. E adesso, a distanza di un anno, il nome del talento torna d’attualità per la Serie A. Sempre i granata aspettano Gabriel (29): per il portiere ormai ex Lecce è pronto un contratto biennale con opzione per un’altra stagione.