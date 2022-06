Torino, Juric aspetta rinforzi, ma intanto Mandragora si allontana

TORINO - Dopo l’addio di Andrea Belotti (28) e quello annunciato del difensore Gleison Bremer (25), il Torino rischia di dover fare a meno anche del centrocampista Rolando Mandragora (24), su cui adesso sarebbe in vantaggio la Fiorentina che ha già trovato l'accordo con la Juventus nelle scorse ore. Per questo motivo, a Torino, in caso di beffa temono che possano crescere i segnali di insoddisfazione di Ivan Juric sul mercato. Di certo, il croato non smette di dare indicazioni per la campagna acquisti, due i preferiti, l'albanese della Roma Marash Kumbulla (22) e la mezzala Nikola Vlasic (24) dell’Aston Villa, mentre per l'attacco si pensa ad Andrea Petagna del Napoli.