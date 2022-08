Calciomercato Torino, duello con la Fiorentina per Schuurs

TORINO - Aleksey Miranchuk (26) e Valentino Lazaro (26) sono attesi a Torino per le visite mediche e le rispettive firme sui contratti. Il primo ormai ex Atalanta arriva in prestito e diritto di riscatto, sui 12 milioni; stessa formula per l’esterno austriaco di proprietà dell’Inter, con i granata che dovranno versare in questo caso 5 milioni per l’eventuale conferma. Sempre i granata hanno trovato un’intesa di massima con il Besiktas per il centrocampista Emirhan Ilkhan (18), al quale è stato garantito un contratto di cinque anni da circa 500.000 euro a stagione, più bonus. Ivan Juric ha però subito bisogno di un difensore e a tale scopo continuano i contatti per Perr Schuurs (22) - che piace anche alla Fiorentina - e Jason Denayer (27), che si confermano le primissime scelte dei granata.