Torino, Juric torna ad allenare la squadra dopo la polmonite

TORINO - Ivan Juric è guarito dalla polmonite ed è tornato al Filadelfia. Il tecnico del Torino ha ripreso la regolare attività, dopo essere stato costretto a saltare le sfide contro Lecce e Inter. Oggi si è rivisto al quartier generale granata e ha diretto la sessione di allenamento. La squadra, in vista della gara con il Sassuolo di sabato sera, si è preparata con esercitazioni a tema, movimenti sul possesso palla e partita a ranghi misti, con tempo e campo ridotti. Terapie per Ricci, programma differenziato per Miranchuk.