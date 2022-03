"Udinese, occhio a Deulofeu: lo vuole il West Ham"

LONDRA (INGHILTERRA) - Otto gol e due assist in 24 presenze tra campionato e Coppa Italia: sono questi i numeri di Gerard Deulofeu in questa prima parte di stagione. L'attaccante spagnolo ex Milan è reduce da due reti nelle ultime tre partite e sta vivendo un ottimo periodo di forma tanto da aver attirato su di sè le attenzioni del West Ham pronto, secondo la stampa inglese, a portarlo nuovamente in Premier League, dove ha già vestito le maglie di Everton e Watford. L'ex Barcellona andrebbe a sostituire Jarrod Bowen, finito nel mirino delle big del campionato d'Oltremanica. Il 27enne attaccante spagnolo, sotto contratto con il club friulano fino al 2024, difficilmente andrà via per meno di 20 milioni di euro.