Calciomercato Udinese, ufficiale: dal Braga ecco Leonardo Buta

Il comunicato dell'Udinese

"Arriva dal Portogallo il terzo acquisto dell’Udinese in vista della stagione 2022/2023. Leonardo Buta, infatti, è un nuovo bianconero, arriva dallo Sporting Braga ed ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2027. Si tratta di un esterno sinistro, mancino naturale, dotato di grande cambio di passo e in grado di interpretare al meglio sia il ruolo di quinto che quello di terzino in una difesa a quattro abbinando alle doti atletiche ottime qualità tecniche.

Si tratta di un importante colpo per il presente ed anche in prospettiva futura, Buta, infatti, diventa un giocatore dell’Udinese proprio nel giorno del suo ventesimo compleanno. Nasce proprio il 5 giugno 2002 ad Agueda in Portogallo ed inizia a giocare nel settore giovanile del Benfica dove resta fino al 2015 per poi spostarsi all’Anadia prima e al Palmeiras (Portogallo) poi. E’ proprio in questo club che si mette in evidenza tanto da essere preso dallo Sporting Braga a 16 anni.

Leonardo si mette in evidenza con le formazioni giovanili del Braga passando dall’under 17 all’under 19 fino all’under 23 con cui gioca 27 partite segnando 5 gol. Viene promosso, poi, nella squadra B che gioca in terza serie portoghese disputando 15 partite. La scorsa estate è il momento del salto in prima squadra con cui debutta lo scorso 12 febbraio nella gara contro il Pacos Ferreira e colleziona in totale 5 presenze tutte nel massimo campionato portoghese. Il suo talento non è mai sfuggito alle selezioni giovanili portoghesi con cui è sempre stato protagonista giocando cinque partite con l’under 17, dieci con l’under 18 ed una con l’under 20, formazione in cui ha debuttato con gol lo scorso 27 marzo nella gara contro la Francia. Bem-vindo Leonardo!".