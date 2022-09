UDINE - L'Udinese con una nota, ha comunicato: "la cessione in prestito del diritto alle prestazioni sportive di Filip Benkovic all'Eintracht Braunschweig fino al 30 giugno 2023. A Filip un grande in bocca la lupo per il prosieguo di stagione in Germania". Sarà quindi la Bundesliga 2 il prossimo campionato di Benkovic fino al termine della stagione.