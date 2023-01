Marino, messaggio alla Roma su Deulofeu: “Via a gennaio? Gli scenari possono cambiare…”

Deulofeu alla Roma?

"E' un tormentone al quale rispondo ogni settimana - commenta Marino - per il momento Deulofeu e i suoi agenti hanno retto ad approcci di club importanti in Europa. Devo dire che al momento con la Roma non c'è nessuna trattativa seria, ma confermo interessamenti dall'Europa. La volontà della proprietà è stata sempre di non far partire giocatori a gennaio, ma sappiamo che gli scenari possono cambiare, visto che vanno considerate varie componenti. Il rinnovo? Se ne discute, ma la situazione è in evoluzione", ha concluso Marino.