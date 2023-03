Udinese, ufficiale il ritorno di Zeegelaar

UDINE - L'Udinese ha annunciato di aver tesserato Marvin Zeegelaar, difensore olandese 32 anni che ha firmato un contratto fino al termine della stagione in corso per integrare il reparto arretrato a disposizione di Andrea Sottil. L'olandese era senza contratto dallo scorso 1 luglio quando era terminata la sua prima avventura in bianconero. Per lui si tratta della quinta stagione a Udine: nelle precedenti quattro ha totalizzato 66 presenze tra campionato e Coppa Italia, segnando un gol.