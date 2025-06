Nicolò Bertola, 22 anni, è un nuovo giocatore dell’Udinese. Il difensore centrale, appena concluso l’impegno con la nazionale Under 21, ha sostenuto le visite mediche a Roma presso la clinica Villa Stuart per la società friulana. Bertola lascia lo Spezia a parametro zero, l’ Udinese è riuscita a superare la concorrenza del Bologna.