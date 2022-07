Calciomercato Verona, Bruno Conti in prestito al Mantova: ufficiale

HELLAS VERONA - Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l'Hellas Verona annuncia "di aver ceduto a Mantova 1911 - a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2023 - il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Bruno Conti". Il classe 2002, figlio dell'ex Cagliari Daniele Conti e nipote di Bruno Conti, è stato uno dei grandi protagonisti della Primavera del Cagliari di Alessandro Agostini. Bruno Conti è stato acquistato dall'Hellas Verona. Ora il passaggio in prestito al Mantova in Serie C.