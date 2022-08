Calciomercato Verona, ufficiale: ecco il portiere Perilli

VERONA - Tramite il proprio sito web, il Verona ha annunciato che "Simone Perilli, portiere classe 1995, ha firmato un contratto che lo legherà all'Hellas Verona sino al 30 giugno 2024. L'arrivo di Perilli completa e rinforza il gruppo già solido dei portieri della Prima Squadra gialloblù. Cresciuto nei vivai di Lazio, Roma e Sassuolo, Perilli ha debuttato tra i professionisti – in Serie C, nella stagione 2014/15 - vestendo la maglia della Pro Patria. Nelle tre stagioni successive matura ulteriore esperienza in Serie C difendendo la porta della Reggiana e del Pordenone. A partire dal 2018, e nelle ultime 4 stagioni, ha giocato in Serie B totalizzando 21 presenze in forza a Perugia, Pisa e Brescia. Hellas Verona FC augura a Simone Perilli una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra, in maglia gialloblù".