Calciomercato Verona, Cioffi è già sulla graticola

VERONA - A Verona il clima resta molto teso. Gabriele Cioffi (46) è sulla graticola da quando si è lamentato del mercato del club. Il tecnico avrebbe voluto Pablo Marì (28), finito al Monza, e l’ex Udinese Samir (28). Soprattutto sperava nella permanenza di alcuni big. Inevitabile così sondare già delle alternative con Aurelio Andreazzoli (68) e Davide Ballardini (58) tra i preferiti per l’eventuale cambio in panchina. In ogni caso, il Verona potrebbe cedere altri giocatori: Antonin Barak (27) piace infatti molto alla Fiorentina, mentre su Adrien Tameze (28) c’è il Milan. Intanto i veneti si sono rinforzati con Juan Cabal (21) dell’Atletico Nacional, giovane difensore colombiano pagato 4 milioni di euro, mentre a centrocampo è segnalato molto vicino il greco Sotiris Alexandropoulos (20) del Panathinaikos. Dopo la pesante sconfitta con il Napoli, il ds Francesco Marroccu ha deciso di accelerare contattando direttamente la società di Atene.