Verre vicino al Verona: un ritorno atteso tre anni

VERONA - Con l'approdo di Harry Winks alla Sampdoria (l'inglese è atteso domani a Genova per le visite), Valerio Verre può lasciare il blucerchiato per tornare a vestire la maglia del Verona, già indossata nella stagione 2019/2020. Proseguono i contatti tra le due società, ma c'è la volonta da entrambe le parti di arrivare a una soluzione che possa consentire al calciatore classe 1994 di avere maggiore continuità nella prossima stagione. Il Verona intanto lavora anche a nuovi innesti in attacco, dove i nomi preferiti sono Josip Ilicic e Simone Verdi: il Torino chiede un indennizzo per liberare il giocatore, che piace anche alla Salernitana.