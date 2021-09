Conference League, Zorya-Roma: arbitra il portoghese Godinho

ROMA - Dopo il ko nel derby, la Roma si prepara a rialzare la testa partendo dall'appuntamento in Conference League sul campo dello Zorya Luhansk. In seguito alle polemiche sulla direzione arbitrale nella sfida con la Lazio, gli occhi saranno puntati sul portoghese Luis Godinho designato a dirigere giovedì, alle ore 18.45, la sfida tra gli ucraini e i giallorossi, valida per la seconda giornata del Gruppo C di Conference League che si disputerà a Zaporizhia. Ad assisterlo, i connazionali Rui Teixeira e Pedro Almeida, quarto uomo Andrè Narciso.