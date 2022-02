Sorteggio Conference League: Roma agli ottavi contro il Vitesse

Gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Conference League

Partizan-Feyenoord

Bodo/Glimt-AZ Alkmaar

Slavia Praga-LASK

PSV Eindhoven-Copenhagen

Vitesse-Roma

PAOK-Gent

Leicester-Rennes

Marsiglia-Basilea

Diretta sorteggio Conference League

13.23 - Termina la cerimonia dei sorteggi degli ottavi di Conference League.

13.22 - Partizan contro Feyenoord.

13.21 - Bodo/Glimt contro AZ Alkmaar.

13.20 - Slavia Praga contro LASK.

13.19 - PSV Eindhoven contro Copenhagen.

13.18 - Vitesse contro Roma, gara di ritorno all'Olimpico.

13.17 - PAOK contro Gent.

13.16 - Leicester contro Rennes.

13.15 - Marsiglia contro Basilea.

13.11 - Entra Altin Lala, ex bandiera dell'Hannover e secondo giocatore con più presenze della nazionale albanese.

13.09 - Entra sul palco Giorgio Marchetti lanciando un messaggio di solidarietà alla popolazione ucraina.

13.08 - Video presentazione delle 16 squadre ancora in corsa.

13.00 - Inizia la cerimonia del sorteggio degli ottavi di Conference League.

Sorteggio Conference League, le regole

Non possono esserci scontri tra squadre dello stesso Paese. Le teste di serie giocheranno il ritorno in casa. Come in tutte le competizioni Uefa, anche in Conference League il gol in trasferta non vale doppio. Eventuali altre restrizioni verranno comunicate prima del sorteggio.

Conference League, squadre e teste di serie

Le teste di serie sono le squadre che hanno vinto il girone di Conference: Az Alkmaar, Basilea, Copenaghen, Feyenoord, Gent, Lask Linz, Rennes e ROMA. Le non teste di serie sono le squadre che vengono dai playoff: Bogo GLimt, Psv, Partizan, Marsiglia, Leicester, Paok Salonicco, Slavia Praga, Vitesse.