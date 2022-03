Vitesse-Roma 0-1: Sergio Oliveira, gol ed espulsione

Per come si era messa, quella della Roma in Olanda, è una vittoria preziosissima. Di misura, un 1-0 che porta la firma di Sergio Oliveira , su un campo apparso decisamente disastroso, non adatto a ospitare una gara del genere. Il centrocampista portoghese ha deciso sì l’andata degli ottavi di Conference contro il Vitesse , ma al 78’ ha lasciato la squadra in dieci per doppio giallo e - così come Mancini già diffidato - si perderà il ritorno dell’Olimpico, in programma giovedì prossimo. Naturale sofferenza nel finale per lo Special One, riuscito però a tenere botta grazie a una buona solidità difensiva e a dar seguito alle ultime prestazioni.

Sergio Oliveira, gol e rosso

Mourinho aveva lanciato il suo avvertimento nella conferenza della vigilia e la ‘risposta’ del campo non si è fatta attendere. Il manto si è mostrato in pessime condizioni, tant’è che entrambe le squadre hanno faticato non poco a far girare palla. Poco spettacolo e tanti errori, anche clamorosi. Come quello che sotto porta ha negato a Openda (dopo una brutta leggerezza di Rui Patricio) l’1-0 a ridosso della mezz’ora. Le uniche due occasioni del primo tempo giallorosso sono arrivate dai corner e se il tentativo di Abraham è stato neutralizzato dal miracolo di Houwen, quello di Sergio Oliveira (un sinistro che s’è piazzato all’incrocio) ha permesso a Mou di tornare negli spogliatoi in vantaggio e con maggiore tranquillità. La ripresa si è aperta con il triplo cambio della Roma (fuori Veretout e i due esterni, Maitland-Niles e Vina, tra i bocciati dello Special One) e ancora con una palese difficoltà a far decollare una partita condizionata da fattori esterni. Dopo un’altra fiammata di Abraham, il neo-entrato Pellegrini (al posto di Zaniolo) è servito da collante tra i due reparti e per un soffio non ha portato al raddoppio di testa di Mancini. L’episodio chiave del secondo tempo (fortunatamente senza conseguenze per la Roma) si è avuto al 78’ con il doppio giallo a Sergio Oliveira, che ha costretto i compagni a un finale di resistenza e con il freno a mano tirato. Ma tanto è bastato a Mou per firmare il blitz e poter pensare al ritorno dell’Olimpico con molta più serenità.