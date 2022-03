Roma-Vitesse 1-1: Abraham al 91' regala a Mourinho i quarti di finale

L'incornata di Abraham allo scoccare del 90' ha risposto all'eurogol ospite di Wittek e regalato alla Roma il passaggio ai quarti di finale di Conference League . Un pass che è stato strappato dalla squadra di Mourinho all'ultimo minuto dopo aver sofferto tantissimo nel secondo tempo. L' 1-1 finale, sommato alla vittoria per 1-0 dell'andata, fa esultare l'Olimpico, in tensione dal 62', ovvero dal gran tiro al volo del difensore tedesco che aveva rimesso tutto in discussione e prospettato i tempi supplementari. Un primo tempo sottotono ha lasciato spazio ad una ripresa eccessivamente nevrotica, dove tutto sarebbe stato possibile. El Shaarawy e Karsdorp , entrambi subentrati, hanno aggiunto vivacità ad una manovra offensiva fino ad allora prevedibile: sono stati proprio loro due a tessere la trama dell'azione decisiva.

Rui Patricio non si fa sorprendere, poca Roma in attacco

L'arbitro Petrescu ha atteso che i tifosi giallorossi finissero di cantare l'inno prima di fischiare l'inizio del match. Gli ospiti provano subito a stupire: al 2' Grbic calcia da lontanissimo una punizione centrale, velenosissima e potente che Rui Patricio riesce a smanacciare. I giallorossi si fanno vedere in avanti dal 12', soprattutto con palle alte mal sfruttate. Al 18' Ibanez diventa il primo ammonito del match per un intervento non cattivo ma pericoloso che mette ko Huisman per un paio di minuti. Veretout al 24' ci prova dalla distanza: la sua conclusione si spegne non molto lontano dal palo alla destra di Houwen. Dopo poco lo imita Vina, anche lui impreciso. La "migliore" occasione per la Roma arriva al 36': Zaniolo riceve e gira bene in area di sinistro, ma il suo tiro viene murato. Petrescu pareggia il conto delle ammonizioni sanzionando, negli ultimi minuti della prima frazione, anche Grbic, troppo ruvido su Smalling.

Eurogol di Wittek, Abraham lo annulla e conquista i quarti all'ultimo minuto

Si riprende senza cambi. Gli ospiti tornano in campo con un atteggiamento prevedibilmente più propositivo e riescono a conquistare campo e possesso. Al 58' Rasmussen abbatte Vina e viene ammonito: sulla punizione seguente Pellegrini prova a sorprendere Houwen, mancando di poco il bersaglio. Quattro minuti dopo il colpo di scena: Wittek, con uno spettacolare ed imparabile tiro al volo dalla distanza, firma lo 0-1 tra l'incredulità generale (compresa la sua). Mourinho opta per un triplo cambio: dentro Cristante, El Shaarawy e Karsdorp per Veretout, Vina e Maitland Niles. Al 72', dopo un fallo fischiato alla Roma, Zaniolo viene ammonito (insieme a Mourinho) per proteste: chiedeva il secondo cartellino giallo per Rasmussen che aveva fermato una azione pericolosa con la mano. Sugli sviluppi della punizione Cristante riesce a calciare in porta, ma Houwen si fa trovare pronto. Zaniolo al 79' lascia il posto a Felix, tra i fischi dell'Olimpico e le coccole di Mourinho. Pellegrini ci prova anche in acrobazia, ma è sfortunato e calcia altissimo. I ritmi adesso sono serrati e dalla parte opposta Grbic ha l'occasione del raddoppio che sfuma non distante dal palo. All'88' anche Mkhitaryan si iscrive alla lista dei tiri sbilenchi. Poco dopo El Shaarawy, al termine di una pregevole serpentina, si lascia cadere al limite dell'area avversaria e viene ammonito per simulazione. Ma allo scoccare del 90' arriva il gol vittoria: El Shaarawy crossa dalla sinistra, Karsdorp controlla e, lucidissimo, serve Abraham che spinge di testa in rete e regala alla Roma il pareggio e quindi il passaggio ai quarti di finale di Conference League. Prima del triplice fischio Pellegrini lascia il posto a Bove ed il Vitesse tenta gli ultimi furiosi attacchi, ma il risultato non cambia.

ROMA-VITESSE 1-1: STATISTICHE E TABELLINO