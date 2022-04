Conference League, Payet trascina il Marsiglia. Al Paok non basta El Kaddouri

L'andata dei quarti di finale di Conference League ha regalato gol, emozioni e spettacolo. Il Marsiglia ha sconfitto il Paok Salonicco 2-1 : un punteggio che però lascia ancora aperto il discorso qualificazione. Gli uomini di Sampaoli sono stati trascinati da un super Payet, autore di un gol meraviglioso e un bellissimo assist per Gerson. Nel Paok gran gol dell'ex centrocampista del Napoli El Kaddouri. Zero a zero tra il Leicester e il Psv, mentre Feyenoord e Sparta Praga hanno chiuso con uno spettacolare 3-3.

Conference League, il calendario

Payet gol e assist

Trascinati da un super Payet, autore di un gol meraviglioso e di uno splendido assist, gli uomini di Sampaoli battono 2-1 il Paok. Il Marsiglia parte forte e al 12' (dopo aver creato due occasioni) sblocca il risultato: Payet inventa un assist delizioso per Gerson, che controlla con il destro, stoppa di petto e con il mancino disegna un pallonetto straordinario, che si spegne alle spalle del portiere. Ad un minuto dall'intervallo un capolavoro incredibile di Payet, che si avventa sulcorner arretrato battuto da Under e di prima,conil destro, insacca con un bolide sotto l'incrocio dei pali. Ad inizio ripresa entra El Kaddouri, e l'ex fantasista del Napoli impiega due minuti ad entrare subito in partita, scaricando un bolide di destro dall'interno dell'area di rigore che si insacca alle spalle di Mandanda. Nel finale cartellino rosso per Gerson, che salterà il ritorno.

Marsiglia-Paok, tabellino e statistiche

Leicester e Psv non si fanno male

Scialbo zero a zero tra il Leicester e il Psv. Gli olandesi imprimono un buon ritmo sin dall'inizio e nei primi sei minuti sfiorano due volte il gol: prima con Gotze (che di testa si vede ribattere il tiro da Schmeichel), poi con Ramalho. I padroni di casa rispondono con un tentativo di Iheanacho e una chance gettata alle ortiche da Castagne. Poco prima dell'intervallo Barnes sfiora il vantaggio, con un tiro ravvicinato. La ripresa è equilibrata e con poche emozioni. Gli inglesi mantengono il pallino del gioco, ma non sfondano: finisce 0-0. La qualificazione si deciderà in Olanda.

Leicester-Psv, tabellino e statistiche

Spettacolare 3-3 tra Feyenoord e Sparta Praga

Spettacolare 3-3 tra Feyenoord e Sparta Praga nell'andata dei quarti di finale di Conference League. Gli olandesi portano a casa il successo al termine di una gara ricca di gol ed emozioni. Gli olandesi sbloccano il risultato dopo dieci minuti grazie a Sinisterra, che raccoglie il pallone dal limite dell'area e lascia partire un tiro che si insacca alla sinistra del portiere. Gli ospiti sfiorano immediatamente il pareggio con con Sor, che dopo una bella discesa solitaria, lambisce il palo con un tiro insidioso. Al 19' il Feyenoord va vicinissimo al raddoppio con Kokcu, che con un bolide dal limite dell'area, colpisce la traversa. A quattro minuti dall'intervallo arriva il pareggio dello Sparta Praga, con Olayinka, che si avventa su una palla sporca in area di rigore e insacca. Gli ospiti ribaltano il risultato al 22' della ripresa: assist di Schran e Sor, da sotto misura, batte il portiere avversario. Ma la gioia per gli ospiti dura solo sei minuti: al 73' arriva il gol del 2-2, con Marcus Senesi, abile a risolvere una mischia sotto porta. Partita finita? Nenche per sogno: a quattro minuti dalla fine il Feyenoord trova il gol del 3-2 con un preciso calcio di punizione di Kokcu, mentre in pieno recupero (al 95'), Traore raggiunge il definitivo 3-3, con un guizzo in area di rigore.

Feyenoord-Sparta Praga, tabellino e statistiche