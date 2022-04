Atalanta, la furia di Gasperini: che attacco all'arbitro!

BERGAMO- Al termine della partita contro il Lipsia, con conseguente eliminazione dall'Europa League, Giampiero Gasperini ha parlato in conferenza stampa. "E' stata una partita equilibrata, dove pensiamo di avere fatto una buona gara. Non siamo riusciti a trovare lo spunto giusto, abbiamo sfruttato poco le palle inattive. Abbiamo attaccato a lungo ma non ho concluso abbastanza. Loro sono indubbiamente pericolosi, un'ottima squadra". La decisione dell'arbitro. "La cosa strana è che prima ha dato una punizione che per me era un fallo meno evidente di quello che era rigore. Sui falli di mano c'è confusione assoluta. Lo stesso arbitro, in trenta secondi, valuta più grave il primo episodio rispetto al secondo che è molto più netto". I gol subiti. "È sempre così, loro hanno passo e velocità, giocano molto chiusi e poi vanno sulle ripartenze. Alcune volte le fanno molto bene, noi abbiamo attaccato a lungo e purtroppo in queste ultime settimane abbiamo difficoltà a trovare l'ultimo passaggio, il tiro decisivo. Anche se per lunghi tratti è stata un'ottima gara dell'Atalanta".