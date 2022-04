Roma, novità in Conference: dalle semifinali ci sarà il Var

ROMA - La Roma ha battuto 4-0 i norvegesi del Bodo/Glimt conquistando la qualificazione per le semifinali di Conference League grazie alla rete di Abraham e alla tripletta di Zaniolo. Nel prossimo turno la formazione di Mourinho affronterà gli inglesi del Leicester, che nella gara di ritorno dei quarti ha vinto per 2-1 in trasferta il Psv Eindhoven in rimonta. La Roma giocherà l'andata il prossimo 28 aprile al King Power Stadium, poi la sfida di ritorno il 5 maggio allo stadio Olimpico.