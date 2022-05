De Laurentiis: "Conference competizione inutile". Poi arrivano i complimenti del Napoli alla Roma

Era stato un fiume in piena e non aveva risparmiato praticamente nessuno, Aurelio De Laurentiis , intervenuto nella giornata di ieri - mercoledì 26 maggio - all'evento organizzato per i 130 anni de "Il Mattino". In uno dei passaggi del suo discorso a ruota libera, il presidente del Napoli aveva dato contro anche all'Uefa, in particolare alla Conference League, definendola una "competizione inutile".

De Laurentiis nel pomeriggio: "Conference League competizione inutile"...

De Laurentiis aveva aggiunto: "Quasi tutti i soldi vengono investiti per la Champions League, ben poco per l'Europa League, praticamente zero per la Conference. Competizione, quest'ultima, per accontentare squadre a destra e sinistra e prendere voti. La realtà è questa".

...Qualche ora dopo, il profilo ufficiale del Napoli: "Complimenti alla Roma!"

Un attacco frontale, salvo poi, appena qualche ora, recapitare attraverso il profilo ufficiale del Napoli, le congratularsi via Twitter con chi quella coppa l'ha alzata al cielo di Tirana: "Complimenti alla Roma per la vittoria della Conference League!". Parole in forte contraddizione, insomma, col concetto di "competizione inutile".