Twente-Fiorentina, Vlap avverte: "Vi aspettiamo"

FIRENZE - Jans ha assicurato che la Fiorentina a Enschede troverà l’Inferno di Dante (e Italiano gli ha risposto con ironia sottolineando che lui e i suoi calciatori si faranno trovare preparati) e in avvicinamento Michel Vlap ha ulteriormente pigiato sul tasto della pressione psicologica e ambientale. «Anche se i posti a disposizione fossero stati 50mila - ha detto il fantasista dei biancorossi a Rtv Oost - lo stadio sarebbe stato comunque pieno. È il bello del calcio e da giocatore vivi per momenti come questo. I nostri tifosi non vedono l’ora di essere alla partita e noi dobbiamo fare in modo che il pubblico diventi subito l’alleato più importante».

Fiorentina, nessuna paura Gli spettatori saranno circa trentamila (di cui un migliaio in arrivo da Firenze e da altre parti d’Italia a sostegno dei viola) dentro alla “De Grolsch Veste” (così si chiama l’impianto) per cercare di spingere la squadra di Jans alla rimonta e alla qualificazione alla fase a gironi di Conference League. Ma Biraghi e compagni all’andata hanno dimostrato di essere superiori, dominando nel primo tempo e poi subendo però il gol olandese nella ripresa che ha ridato forza alle speranze del Twente. E da quel secondo tempo riparte Vlap per indicare la strada ai compagni. «A Firenze siamo stati colpiti dall’ambiente e dalla fisicità dei difensori avversari, incassando subito il gol che certo non ci ha aiutati. Abbiamo avuto un po’ di difficoltà, poi nella ripresa siamo migliorati dopo aver sistemato un po’ di cose nell’intervallo. Tutto questo significa che non dovremo temere l’avversario, perché se giochi con la paura arrivano i problemi, La Fiorentina è forte e sa giocare a calcio, ma noi siamo in grado di disputare una grande partita. Sta solo a noi».