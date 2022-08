Diretta Twente-Fiorentina ore 19: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Dove vedere Twente-Fiorentina in tv e in streaming

Twente-Fiorentina, ritorno dei playoff di Conference League, è in programma alle ore 19 allo stadio De Golsche Veste di Enschede, Olanda, e sarà visibile in diretta su Sky Sport Football e in chiaro su TV8. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Twente-Fiorentina: le probabili formazioni

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Brenet, Propper, Hilgers, Smal; Zerrouki, Sadilek; Cerny, Vlap, Tzolis; Van. Allenatore: Jans.

A disposizione: El Maach, Eddine, Everink, Brama, Bruns, Kjolo, Steijn, Misidjan, Rots, Cleonise, Ugalde, Tyton.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Sottil, Cabral, Gonzalez. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Gollini, Dodo, Terzic, Quarta, Nastasic, Benassi, Maleh, Mandragora, Ikoné, Saponara, Jovic, Kouame.

ARBITRO: Petrescu (Romania).

GUARDALINEE: Ghingueleac e Grigoriu.

IV UOMO: Birsan.