Twente-Fiorentina, sindaco di Enschede vieta ingresso ai tifosi viola

ENSCHEDE (Olanda) - Arrivano le prime conseguenze degli scontri - con reciproco lancio di oggetti - fra le tifoserie di Twente e Fiorentina che si sono verificati nella serata di ieri a Enschede. Il sindaco della città olandese, Roelof Bleker, ha infatti istituito un'istanza per interdire l'ingresso nel capoluogo della provincia dell'Overijssel ai tifosi viola. Per farli accedere allo stadio, la polizia li raccoglierà fuori da Enschede e li scorterà fino al 'De Grolsch Veste', dove si disputerà la partita di stasera, valida per lo spareggio di ritorno di Conference League.