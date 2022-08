Conference League, arrestate 11 persone dopo Twente-Fiorentina

ENSCHEDE (Olanda) - La polizia di Enschede ha arrestato undici persone a margine della sfida valida come gara di ritorno dei playoff di Conference League tra il Twente e la Fiorentina (0-0 viola qualificati alla fase a gironi dopo la vittoria per 2-1 all'andata). Secondo quanto comunicato dalla polizia olandese gli arresti sono stati effettuati per violenza pubblica, aggressione, vandalismo e violazione della legge su armi e munizioni. Nel corso degli scontri fra le tifoserie di Twente e Fiorentina avvenuti all'interno dello stadio 'De Grolsch Veste' sarebbero rimasti feriti tre agenti di polizia e diverse persone fra il pubblico avrebbero fatto ricorso a cure mediche una volta usciti dallo stadio.