Conference League: Fiorentina con Basaksehir, Hearts e Rfs Riga

Evitate le big

Pescando i turchi del Basaksehir come avversaria di prima fascia la squadra di Italiano (in seconda fascia) ha evitato clienti scomodi come il West Ham di Scamacca e il Villarreal - le due squadre favorite per la vittoria finale -. Stesso discorso in terza fascia, dove gli gli scozzesi Hearts spaventano meno rispetto ai francesi del Nizza. Si parte l'8 settembre, il 15 la seconda giornata, poi la terza il 6 ottobre, la quarta il 13, la quinta il 27 e la sesta e ultima il 3 novembre. Le prime di ciascun raggruppamento accederanno direttamente agli ottavi, le seconde disputeranno i play-off con le terze classificate dei gironi di Europa League. La finale è in programma il 7 giugno alla Eden Arena di Praga.

Il quadro completo dei gironi

Gruppo A: Basaksehir (Tur), Fiorentina (Ita), Hearts (Sco), RFS Riga (Lat).

Gruppo B: West Ham (Eng), FCSB (Rou), Anderlecht (Bel), Silkeborg (Den).

Gruppo C: Villarreal (Esp), Hapoel Beer Sheva (Isr), Austria Vienna (Aut), Lech Poznan (Pol).

Gruppo D: Partizan Belgrado (Srb), Colonia (Ger), Nizza (Fra), Slovacko (Svk).

Gruppo E: Az Alkmaar (Ned), Apollon Limassol (Cyp), Vaduz (Lie), Dnipro-1 (Ukr).

Gruppo F: Gent (Bel), Molde (Nor), Shamrock Rovers (Irl), Djurgarden (Swe).

Gruppo G: Slavia Praga (Cze), Cluj (Rou), Sivasspor (Tur), Ballkani (Kos).

Gruppo H: Basilea (Sui), Slovan Bratislava (Svk), Zalgiris Vilnius (Ltu), Pyunik (Arm).