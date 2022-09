Diretta Fiorentina-Riga ore 18.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

FIRENZE - La Fiorentina comincia il suo cammino in Conference League ospitando i lettoni del Riga in un match già importante per i viola come dichiarato dal loro allenatore. Vincenzo Italiano vuole subito partire con le marce alte in Europa: "Dobbiamo iniziare forte, con ferocia, soprattutto ora che in ballo ci sono punti importanti e il superamento del turno. L'impatto deve essere da squadra che vuole far valere le proprie capacità". Italiano è rimasto vago sul modulo non escludendo l'ipotesi di cambiarlo ma, parole sue, ha confermato che tra i pali ci sarà Gollini e Ranieri in difesa.