NIZZA (Francia) - È in corso una riunione di crisi all'Allianz Riviera di Nizza dopo i pesanti scontri fra tifosi francesi e tedeschi nel prepartita del match Nizza-Colonia, valido per il gruppo D di Conference League. Secondo una fonte della prefettura locale citata da 'L'Equipe' sarebbe stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime un tifoso tedesco. Il fischio d'inizio dell'incontro è stato rinviato di circa un'ora ed è ora fissato per le 19.40.