Basaksehir-Fiorentina 3-0: incubo Italiano, ultimo nel girone

ISTANBUL - Notte da incubo per la Fiorentina , che perde in casa dell'Istanbul Basaksehir e scivola all'ultimo posto del girone con un solo punto. Gara da dimenticare per i viola, sconfitti 3-0 in Turchia dopo due errori sui primi due gol (calcio d'angolo regalato da Igor sul primo e papera di Gollini sul secondo). Partita chiusa anche in 10 per l'espulsione di Ikoné . La vittoria degli Hearts contro l'RFS Riga condanna Italiano all'ultimo posto nel girone A con un solo punto.

Dopo il deludente pareggio contro il Riga, la Fiorentina ritorna in Conference League per la seconda giornata del girone A. Stavolta i viola, reduci dalla sconfitta in campionato contro il Bologna, affrontano l'Istanbul Basaksehir in testa alla classifica grazie alla netta vittoria contro gli Hearts. Italiano , che vuole cambiare passo dopo cinque pareggi e due sconfitte nelle ultime sette partite, si affida ad un attacco composto da Cabral, Ikoné e Saponara. Viola molto sfortunati, con Martinez Quarta che da forfait all'ultimo secondo: al suo posto in difesa viene adattato Mandragora . Nella formazione dei turchi spiccano invece due ex Serie A, ovvero Okaka e Biglia .

Ritmi lenti e nessun gol

Ritmi lentissimi nella prima fase, condizionata solo da possesso palla con entrambe le squadre che non si vogliono sbilanciare. Per assistere alla prima occasione della partita bisogna arrivare al 29', con il tiro al volo dell'ex Lazio e Milan Biglia che però non inquadra la porta e poi con il tiro da fuori di Chouiar che sfiora la traversa. Accenna una reazione la Fiorentina creando una buona serie di passaggi verso l'area, però nessuno riesce a trovare il tiro decisivo e la palla viene lanciata via. Si chiude così un primo tempo noioso e senza spunti.

Secondo tempo da incubo: Fiorentina ko

Parte meglio la ripresa, con le due squadre decisamente più ispirate. Ci prova la Fiorentina, che rimane a ridosso dell'area avversaria e che sfiora il gol con il tiro di Saponara. Al 56' retropassaggio sbagliato di Igor verso Gollini e calcio d'angolo regalato agli avversari. Dagli sviluppi del corner Ndayishimiye allunga per Gurler che calcia e batte Gollini. I padroni di casa vanno così in vantaggio grazie ad un regalo della viola. La Fiorentina accenna una reazione ma al 71' concede un altro regalo: retropassaggio lungo di Venuti per Gollini che stoppa e palleggia il pallone, Gurler ne approfitta, gli porta via il pallone e firma il secondo gol. Errore clamoroso del portiere viola, che non si accorge dell'arrivo dell'avversario. Piove sul bagnato per la Fiorentina: al 76' gioco pericoloso di Ikoné con la gamba alta, seconda ammonizione e esplusione che lascia la squadra in inferiorità numerica. Il Basaksehir allunga anche nel finale, trovando il tris con la rete in contropiede di Traoré. Si chiude così una notte da incubo per la viola, ultimi nel girone.